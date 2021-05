Rai Vloet dit seizoen meest waardevolle speler van Heracles

Dit seizoen was middenvelder Rai Vloet de topscorer met zestien goals (en zeven assists) en eindigt daarmee op de vijfde plek in de eredivisie. Hij was de meest waardevolle speler van Heracles. Spits Sinan Bakis viel tegen, hij scoorde in 2020 niet. In 2021 maakte hij toch wat goed met tien goals. De in de winter gehuurde spits Ahmed Kutucu van Schalke 04 voldeed niet aan de verwachtingen.