Rai Vloet over zijn clubs: ‘Het is vaak niet zo kort door de bocht als het lijkt’

Mooie tijden bij PSV

„Hoelang moet ik nog geduld hebben? Is dit het moment om te gaan? Die vragen hielden me in mijn laatste jaar bij PSV erg bezig. Ik was 22 jaar, speelde al vanaf mijn tiende bij de club”, zegt Rai Vloet, nu 25 jaar. „Het was een fantastische tijd, ik doorliep er alle elftallen, speelde mooie toernooien en was jeugdinternational. Ik maakte mijn debuut in het eerste, heb Europees voetbal gespeeld en we werden kampioen. Ik wilde heel graag slagen bij PSV, dat was de droom en ergens is het dat nog steeds. Maar ik had grote spelers voor me. Wijnaldum, Maher, Pröpper, Hendriks. Hoelang zouden zij nog blijven? Ik heb er niet op gewacht.”