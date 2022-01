Rai Vloet terug op het trainingsveld bij Heracles: ‘Ik zou willen dat ik de klok terug kon draaien’

VIDEORai Vloet (26) is terug bij Heracles. De speler die in november betrokken was bij een dodelijk ongeval trainde maandagmorgen voor het eerst weer mee. „We hebben juridisch advies ingewonnen”, zegt Tim Gilissen, de technisch directeur. „We willen hem een kans geven in afwachting van de rechtszaak.”

„Natuurlijk ben ik in mijn hoofd iedere dag bezig met het ongeluk en de tragische gevolgen daarvan”, zegt de middenvelder zelf. Hij is gedurende de gerechtelijke procedure niet beschikbaar voor de media, maar vertelde zijn verhaal wel aan de website van de club. „Ik zou willen dat ik de klok terug kon draaien”, vertelde Vloet.

De speler was in de nacht van 13 en 14 november betrokken bij het dodelijke ongeluk op de A4 bij Hoofddorp, een 4-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Vloet was met een vriend op pad, het is formeel nog altijd niet bekend wie er reed, wel liet de politie weten dat er alcohol in het spel was. De familie van het kind is geïnformeerd over het feit dat de speler terugkeert op het veld.

Meeleven met familie

Vloet zegt op de website enorm mee te leven met hen. „Voor de getroffen familie vind ik het verschrikkelijk, ik leef enorm met ze mee. Wat het ook lastig maakt, is het besef dat ik mijn leven weer langzaam kan oppakken terwijl de getroffen familie dat niet kan.”

Voor Tim Gilissen is het de meest lastige situatie waarin hij in zijn carrière als technisch directeur te maken had, vertelt hij „Je weegt in deze zaak alles af, elk woord. We hebben veel met Rai gesproken en juridisch advies ingewonnen. We hebben alles afgewogen en op basis wat we van hem gehoord hebben, hebben we heel plat gezegd niet overwogen hem eruit te gooien. Ik wil wegblijven van de zin: ‘je bent pas schuldig als…’, maar dat is wel waar het hier om gaat.”

Moreel verwerpelijk?

De slotsom is: „Het is niet aan ons, maar aan de rechtspraak om er wat van te vinden”, gaat Gilissen verder. „We willen hem een kans geven, in afwachting van de rechtszaak. De kans is groot dat het nog maanden duurt voor er meer duidelijkheid is. Hij heeft recht op werk en aan de andere kant willen we hem weer een kans geven om zijn leven op de pakken.”

Dat mensen het moreel verwerpelijk kunnen vinden dat Vloet weer aan is gesloten bij de selectie, beseft Gilissen. „In de beginfase komt er veel emotie bij kijken, maar als het wat langer duurt, ga je rationeler te werk. Dan kijk je ook naar de wetgeving en de regels. De laatste tijd is het wat rustiger geweest rondom dit onderwerp, maar ik begrijp dat dit opnieuw emoties oprakelt.”

Lege stadions

Heracles traint vanwege corona besloten en dus maakte Vloet op een koude maandagmorgen op een leeg Erve Asito zijn rentree bij de club. Hoe het met hem gaat? Gilissen: „Het is heel dubbel, hij torst iets zwaars met zich mee. Naar omstandigheden gaat het mentaal redelijk met hem. Fysiek is hij ook okay, maar het is niet zo dat hij morgen drie wedstrijden kan spelen.”

En als hij wel fit is, mag hij dan ook weer eredivisieduels spelen? „Ja, dat hoort tot de mogelijkheden”, zegt de technisch directeur. De ploeg miste de beste speler van het team de afgelopen maanden op het veld. „Dat de stadions vooralsnog leeg zijn, kan een rol spelen waardoor het voor Rai zelf misschien iets minder moeilijk is om wedstrijden te spelen.”

Volledig scherm Rai Vloet keerde maandagmorgen terug op het trainingsveld van Heracles. © Pro Shots / Erik Pasman