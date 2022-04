Rechter bepaalt volgende week of rijbewijs van voetballer Rai Vloet ingevorderd blijft

ALMELO - De rechtbank bepaalt volgende week of profvoetballer Rai Vloet zijn rijbewijs terugkrijgt. Dat werd ingenomen omdat hij betrokken was bij een ongeluk waarbij de 4-jarige Gio omkwam. De strafzaak tegen de inmiddels naar Astana vertrokken voetballer wordt nog niet behandeld.

Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting op 21 april. De rechtbank zal in die zitting bepalen of het rijbewijs van Vloet nog langer in beslag kan blijven. Een rijbewijs wordt ingenomen als iemand de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht. Vloet zelf is niet verplicht bij de zitting aanwezig te zijn.

Nog niet de strafzaak

„De rechter moet binnen een half jaar na inname een beslissing nemen of het rijbewijs nog langer ingenomen moet blijven, zo meldt een woordvoerder van het OM aan 1Vandaag. De strafzaak rond het dodelijke ongeval waar Vloet bij betrokken was, wordt volgende week nog niet behandeld.

Kort na het ongeval verklaarde Vloet aan de directie van Heracles dat hij niet te hard had gereden en slechts twee alcoholconsumpties had genomen. Hij werd ok weer opgenomen in de selectie en hij maakte zijn rentree in een uitwedstrijd tegen NEC. Dat zette toen al kwaad bloed bij een groot deel van de achterban van de Almelose club, die verhaal kwam halen toen de selectie terugkeerde uit Nijmegen.

Vlucht naar Kazachstan

Ook het bestuur kwam zwaar onder vuur te liggen bij de fans. Toen duidelijk werd dat Vloet veel te hard had gereden en daarbij zwaar onder invloed van alcohol bleek te zijn, nam de Almelose club per direct afscheid van Vloet. Onlangs dook Vloet op bij FC Astana in Kazachstan.