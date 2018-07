Record aantal toeschouwers op open dag Heracles Almelo

Er was veel te doen op het Stadionplein. Eettentjes, kratjeklimmen, een kampioenschap hooghouden: het was allemaal in trek. Maar de populairste attractie was de sky-watch. In een lange rij plaatsnemen, om het stadion van boven te zien. En vanzelfsprekend handtekeningen scoren bij spelers, die in Almelo, ondanks een oefenduel tegen Jong Ajax later op de middag, 'gewoon' in het wild rondlopen. "Ik heb er al wel 1.000 gezet", zegt Wout Droste. "Voor m'n gevoel tenminste. Maar ik vind dit prachtig."