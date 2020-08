Reekers houdt dubbelrol: ‘Mooi om met de grootste talenten van het land te werken’

Je bent er maar mooi druk mee. Als je niet met Heracles op pad bent, wacht alweer Jong Oranje. Is het een beetje te doen?

„Ja, het is zelfs minder druk dan vorig seizoen. De competitie voor de beloftenteams is weggevallen, normaal ging ik altijd met het tweede mee. Dan zat ik zondag in de bus vanuit Alkmaar en reed ik maandag naar een uitwedstrijd in Cambuur. Dat was ook leuk, maar dat valt nu weg.”

En iedereen was tevreden?

„Ja het is goed bevallen. We hebben het eerste seizoen geëvalueerd, met onder anderen bondscoach Erwin van der Loo. Daar kwam uit dat iedereen positief was en graag wilde dat ik zou blijven. Dat wilde ik zelf ook.”

Wat brengt het je om naast Heracles ook bij Jong Oranje te werken?

„Afwisseling. Je werkt met de beste jonge spelers van het land. De kwaliteit is hoog, we hebben een goede lichting. Malen, Stengs en Boadu gaan nu naar Oranje. Hoe mooi? Het is aan ons om weer nieuwe spelers in te brengen, dat is mooi om te doen. Ik vind het ook een eer om voor een nationaal team te werken.”

En het seizoen afsluiten met het EK-21 in Hongarije en Slovenië? Even ter opfrissing: Jong Oranje staat op dit moment bovenaan in de groep met twaalf punten uit vier wedstrijden en heeft nog zes duels te gaan.

„Ja! En we gaan ons plaatsen!”