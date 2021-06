Reekers vindt onderdak als assistent-trainer in het hoge Noorden

Heracles Almelo nog niet helemaal kansloos voor play-offs

13 mei ALMELO - De kans dat Heracles Almelo de play-offs gaat halen, is nog niet helemaal verkeken. De ploeg speelde in eigen huis voor de tweede keer dit seizoen gelijk tegen Feyenoord: 1-1. Groot is de kans op deelname aan het seizoenstoetje niet. Topscorer Rai Vloet raakte geblesseerd en aanvoerder Robin Pröpper is geschorst voor AZ-uit.