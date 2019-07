Rentree in eredivisie? Robin Pröpper moet zich terugknokken in de basis

Zijn doelstelling is glashelder: zondag 4 augustus wil Robin Pröpper fysiek en mentaal klaar zijn om 90 minuten te spelen tegen Heerenveen. ,,Ja zeker, dat is realistisch. Dan is het natuurlijk aan de trainer om te bepalen of ik ook in de basis mag beginnen in de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie. Vindt hij mij ook fit genoeg? En als het goed is voor 60 minuten, beginnen we daarmee", zei de verdediger zaterdag nadat hij de eerste helft had meegedaan in het oefenduel tegen FC Volendam (2-1 verlies).