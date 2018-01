Renze Fij: geknakt, maar zeker nog niet gebroken

ALMELO / ESTEPONA - Het lijkt heel normaal: Renze Fij in zijn Heracles-tenue, op weg naar zijn zesde wintertrainingskamp met de Almelose club. Toch is alles anders. De 25-jarige doelman heeft de afgelopen zes maanden in Dordrecht kennis gemaakt met de rauwe kant van de voetbalwereld.

"Heel leerzaam", probeert hij er meteen maar iets positiefs uit te halen. Hij was gehuurd van Heracles, de club die hem deze week weer opving. "Ik ben blij dat de club mee heeft geholpen en ik nu in Spanje zit. Ik blijf deze maand om mijn conditie op peil te houden. De rest van het seizoen bij Heracles blijven, heeft weinig zin, de club heeft drie keepers en is voorzien.''

Weinig vertrouwen

Fij wilde ervaring opdoen bij Dordrecht, minuten maken, beter worden. Daarom verruilde hij Heracles na vijf jaar afgelopen zomer voor de eerste divisionist. Hij werd door technisch directeur Marco Boogers gehaald, maar die vertrok al voor de competitie begon. Vanaf dat moment kreeg hij weinig vertrouwen van de club, gek genoeg gold dat ook voor de andere doelman, Nick Wolters.

Volledig scherm Renze Fij (rechts) op de eerste training van FC Dordrecht in juli, met keeperstrainer Ben Kinds en concurrent Nick Wolters. © Erwin Spek

Vergrootglas

"Een dag voor de eerste wedstrijd hoorden we dat we om de beurt twee duels zouden spelen'', zegt Fij. In de voetbalgeschiedenis gebeurde dat ooit één keer eerder, dat was in 1987 bij NAC, maar beviel volgens de doelmannen destijds niet goed. Dat gold ook voor Fij en Wolters. "Ik speelde het eerste duel slecht, maakte twee fouten. Je ligt onder een vergrootglas", zegt Fij, die druk lekker vindt, maar ook heeft ervaren dat het soms een minder goed effect heeft.

Repectvol

Je zou denken dat hij en Wolters elkaar in deze belabberde situatie in de haren zouden zitten, maar de twee omarmden elkaar in hun oneerlijke strijd. "We waren op elkaar aangewezen. Nick is een leuke vent, de keuze van de trainer staat los van de persoon. Voor hem was het lastig dat ik na vier wedstrijden de vaste keeper werd, maar hij bleef respectvol. Ik speelde twaalf duels, maar voor MVV Maastricht thuis kreeg ik anderhalf uur van tevoren te horen dat ik er naast stond. Ik was het er niet mee eens, maar uit respect voor Nick bleef ik professioneel."

Volledig scherm © Erwin Spek PRO SHOTS

Niet tevreden

Voor de winterstop sprak de voorzitter van Dordrecht hem aan, ze waren niet tevreden en zouden op zoek gaan naar een andere doelman. Fij mocht niet mee op trainingskamp naar Zeist. "Dat was wel even een klap, je wordt zomaar aan de kant geschoven. Ik heb niet geweldig gepresteerd, zo eerlijk moet ik zijn. Maar er is ook nooit vertrouwen geweest. Althans, ik heb het niet gevoeld."

Knik