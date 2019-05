Reservedoelman Michael Brouwer keept tegen PSV

„Michael is een fantastische doelman en we willen hem de ervaring geven”, legt trainer Frank Wormuth uit. „Als Blaswich iets overkomt, moet hij er staan. Janis is heel goed, een keeper wissel je niet snel even. Hij is de meest belangrijke speler op het veld en heeft vertrouwen nodig. We hebben gezegd als de kans zich voordoet, gaan we wisselen. Dat kan tegen PSV. Blaswich accepteert het.”