Richard Bruns keert terug in bestuur Heracles

Een rijke sjeik, een lockdown en een trainer op de wip: Te Wierik had het zich iets anders voorge­steld

10 november Als hij alles van tevoren had geweten, was Mike te Wierik (28) dan naar Derby County gegaan? De verdediger kan er geen antwoord op geven. Er is van alles loos bij zijn club in Engeland. „Het is heel dubbel: mooi en lastig tegelijk.”