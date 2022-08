Rob Toussaint dik tevreden over seizoensopening: ‘Vrijdagavond van Heracles leeft in Almelo’

Niet alleen staf, spelers en fans waren na afloop van de eerste wedstrijd van Heracles in de Keuken Kampioen Divisie dik tevreden, ook algemeen directeur Rob Toussaint deelde mee in de euforie na de klinkende 4-0 zege op het vooraf als lastig ingeschatte ADO Den Haag. „Er is vrijdagavond nog lang doorgefeest. In de businessruimte, maar ook in het vernieuwde onderkomen van supportersvereniging Locals 1903. Het supportershome was voor het eerst geopend en daar hebben ze een geweldig feest gehad. En terecht natuurlijk, want de competitie zo beginnen is heerlijk.”