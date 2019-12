Robin Pröpper: ‘Dit is een onnodige nederlaag’

„Dit is zonde, want we hadden een goede reeks als het om thuiswedstrijden gaat", zei de aanvoerder van de Almeloërs. Heracles zocht de kleedkamer op met een 1-0 voorsprong, maar liet de overwinning in de tweede helft glippen. „We wilden niet weer, zoals vorig jaar, met 1-5 verliezen. We hadden een goed plan. In de tweede helft wilden we de voorsprong vasthouden, maar helaas lukte dat niet. Het lag dichtbij elkaar op de ranglijst, dan is het zonde dat je deze pot verliest. Een onnodige nederlaag.”