Robin Pröpper redt zich met handen en voeten bij Heracles

Bij Heracles staat de Duitser Wormuth sinds deze week voor de groep. Kan Pröpper zijn trainer eigenlijk wel verstaan? ,,Ik kan het verstaan, maar nog niet zo goed spreken. We spreken voornamelijk Engels, maar ook Nederlands en Duits. Een beetje met handen en voeten. Dat gaat goed. We hebben een goede week gehad, waarin we vooral aan bepaalde patronen in het verdedigen hebben gewerkt. We praten veel en leren de juiste woorden te gebruiken."