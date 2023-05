Rondrit Heracles gaat niet door vanwege tragisch ongeval Yerseke

Emotionele Bruns richt zich na promotie tot zieke kantineme­de­werk­ster: ‘Deze is ook voor jou, Minie’

Thomas Bruns brak na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Jong PSV. De teruggekeerde Wierdenaar sprak over Minie, de ‘dame van de kantine’ die ernstig ziek is. „Deze is ook voor Minie”, zei hij met tranen in de ogen.