Rood voor Mauro Junior en Kiomourtzoglou

Mauro Junior zag het rood in de nacht van donderdag op vrijdag opdoemen. Hij viel in de tweede helft in bij de olympische ploeg van Brazilië, dat oefende tegen Venezuela. Zijn ploeg stond al met 3-1 voor, maakte er 4-1 van en de middenvelder van Heracles had zelf de 5-1 nog kunnen maken. Dat lukte niet. In plaats daarvan moest hij er in de blessuretijd af, ook een speler van de tegenpartij kreeg rood.