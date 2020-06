Roscher in technische leiding van FC Twente/Heracles Academie

NEC/KNVB

Roscher heeft jarenlange ervaring in diverse functies in de jeugdopleiding van NEC. Roscher was bijna 26 jaar in dienst bij de Nijmegenaren, waaronder ruim tien jaar als Hoofd Opleiding. In de afgelopen periode heeft Roscher als Senior Medewerker Opleidingsontwikkeling gewerkt bij de KNVB, vanwaar hij de overstap maakt naar de FC Twente/Heracles Academie. De 54-jarige Roscher wil graag terugkeren naar de praktijk. „Ik heb in korte tijd bij de KNVB veel mogen leren, maar ben wel tot de conclusie gekomen dat ik het dagelijks in de praktijk werken aan de ontwikkeling van jonge mensen mis.”