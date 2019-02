Rossmann en Konings ontbreken tegen Fortuna Sittard

Aanvoerder Tim Breukers heeft last van zijn bovenbeen, maar de hoop is dat hij op tijd fit is, zijn vervanger Wout Droste kampt met een spierblessure. Lennart Czyborra kreeg tegen Ajax last van een spier in zijn heup, maar lijkt inzetbaar. Bart van Hintum keert terug van een blessure en vervangt Rossmann in het centrum van de verdediging.