Rossmann kampt met voetproblemen

Trainer Frank Wormuth is er nog niet uit wie hij op het middenveld zet naast Mo Osman en Alexander Merkel. „We hebben Dos Santos, Duarte en Drost”, aldus de trainer. „Het ligt er ook aan welk systeem we spelen. We hebben meerdere dingen uitgeprobeerd.”

De competitie ligt al twee weken stil, dat merkte de trainer aan zijn groep. „Het was lastig om de ploeg gefocused te houden, er was geen doel. Maar vrijdag had ik voor het eerst het gevoel dat we het weer hadden en begrepen”, zegt Wormuth. Zijn ploeg oefende zondag tegen het tweede van Heracles en verloor met 2-0. „Dat hebben we steeds. Oefenduels zijn moeilijk, dat is een mentaal ding. Soms denken de spelers te veel, maar ze willen wel.”