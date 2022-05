‘Schaam je kapot’ zingen fans van Heracles: ploeg verliest van Sparta en moet nacompetitie in

bankzitter Rai Vloet, de voetballer in camouflage­pak, wens je wat meer gevoel toe

Rai Vloet droeg bij zijn presentatie in Kazachstan een camouflagepak. De omstreden voetballer zag er uit als een huurling van een obscuur leger in de Kaukasus. Ik weet niet of dat nou zo handig was om dat te dragen in deze tijden, maar misschien wilde hij er er mee aangeven dat hij liever niet wordt gezien. Onopgemerkt voor de radar: dat mag de komende jaren best zo blijven.

2 april