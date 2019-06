Schalke 04 gaat voor oud-speler van Heracles

Heracles-fan blij met rookverbod stadions: ‘Ze bliezen expres rook in het gezicht van mijn nichtjes’

7 juni ALMELO - Bedreigingen op internet, uitdagend gedrag op de tribune. Het pleidooi voor een rookvrij vak in het Heracles-stadion werd supporter Quinten Stern niet in dank afgenomen. Hij is blij met het initiatief dat vanaf 2020 alle stadions rookvrij moeten zijn. „Dit had ik niet zo snel verwacht.”