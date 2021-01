Schalke-spits had clubs voor het kiezen en koos voor Heracles: ‘Ik wil spelen’

Heracles-aanvoerder Pröpper schuldbe­wust: ‘Op alle fronten afgetroefd’

16 januari UTRECHT - Aanvoerder Robin Pröpper draaide er zaterdagavond na de kansloze nederlaag van Heracles bij FC Utrecht niet omheen. ,,Het was aan alle kanten ondermaats. Het is eigenlijk bizar dat het maar 2-0 is geworden.”