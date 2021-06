Schema: tegen deze clubs speelt Heracles in de voorbereiding

Video Honderden uitzinnige fans doen spelers van Heracles uitgeleide naar ‘Hel van Enschede’ met spreekko­ren, vuurwerk en clubliede­ren

8 mei ALMELO - De bal rolt nog niet in Enschede, maar de bus van de Almelose eredivisionist Heracles is inmiddels onderweg naar de Grolsch Veste in Enschede voor de altijd beladen Twentse derby. De spelersbus werd bij Erve Asito uitgeleide gedaan door honderden dolenthousiaste fans, die allen overtuigd zijn van de winst van hun helden.