Scherpschutters in de schiettent van Heracles

Hoogste schotnauwkeurigheid

Geen ploeg schoot dit seizoen zo vaak van buiten de zestien op doel als Heracles (13 keer). De regel: hoe verder een schot van het doel af, hoe kleiner de kans op een doelpunt, lijkt voorlopig nog niet op te gaan in Almelo. Heracles heeft de hoogste schotnauwkeurigheid van alle teams in de eredivisie (61,9%), terwijl de Heraclieden 50% van hun doelpunten (4 van de 8) scoorden van buiten het strafschopgebied; een hoger percentage dan elke andere ploeg dit seizoen. Bovendien schoten alleen PSV, Ajax en AZ vaker op het doel van de tegenstander dan Heracles (26).

Uitblinkers

Met een fantastisch afstandsschot droeg Mohammed Osman met één doelpunt direct bij aan de overwinning op AZ. Diezelfde Osman kwam tot vijf schoten op doel tegen AZ, het hoogste aantal voor een speler van Heracles in de eredivisie sinds Oussama Tannane in augustus 2015 (toen 5 tegen SC Cambuur). Een andere doelpuntenmaker én uitblinker aan de zijde van Heracles dit seizoen is Kristoffer Peterson. De Zweedse buitenspeler is de vierde Heracles-speler met minimaal vier goals in zijn eerste vier duels van een eredivisieseizoen, na Hennie van Nee (1964/65), Herman Morsink (1964/65) en Oussama Tannane (2015/16).