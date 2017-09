Slechte eerste helft breekt Heracles op tegen Feyenoord

ALMELO – Heracles Almelo heeft de thuiswedstrijd tegen landskampioen Feyenoord nipt verloren. Drie doelpunten in een tijdsbestek van elf minuten zorgden ervoor dat de Rotterdammers halverwege op een 0-3 voorsprong stonden.Na rust was er een ander Heracles te zien. Twee treffers van Reuven Niemeijer brachten de spanning terug. Heracles zocht naar meer, waarna Sam Larsson namens Feyenoord profiteerde en de eindstand op 2-4 bepaalde.

Peterson als vervanger voor Kuwas

Vooraf was de grote vraag wie de in goede vorm verkerende Brandley Kuwas zou moeten vervangen. Coach Stegeman koos voor Kristoffer Peterson, waardoor Brahim Darri op de vleugel kwam te spelen.

Feyenoord profiteert van de fouten van Heracles

Hoewel de eerste kans van de wedstrijd voor Heracles was, Heracles. Een schot van aanvoerder Joey Pelupessy van buiten het strafschopgebied dat rakelings langs het doel van Brad Jones ging, nam Feyenoord al snel het heft in handen. De Rotterdammers controleerden het duel en profiteerden vervolgens van de fouten van Heracles. Eerst was het Pelupessy die de bal verspeelde aan Karim El Ahmadi. De Enschedees in Rotterdamse dienst bereikte Steven Berghuis die door kon naar het doel van Bram Castro en raak schoot.

Volledig scherm 2017-09-09 18:54:16 ALMELO, Polman Stadion, 09-09-2017, Voetbal, Eredivisie, Seizoen 2017 / 2018. Heracles Almelo - Feyenoord Rotterdam. Feyenoord speler Steven Berghuis scoort de 0-1. © ANP Pro Shots

Nog twee treffers voor rust

Vervolgens was het Peter van Ooijen die in de fout ging. Opnieuw was het El Ahmadi die profiteerde. Met een steekpass speelde hij invaller Michiel Kramer, die Berghuis in staat stelde opnieuw te scoren. Vier minuten later was het duel definitief beslist. Jean-Paul Boëtius kreeg de bal op de rand van het Almelose strafschopgebied. Zijn schot werd van richting veranderd en verdween via Van Hintum in het doel.

Na rust een ander Heracles

Na rust liet Heracles eindelijke de vechtlust zien waar het aan het begin van het duel aan ontbrak. Terwijl Feyenoord,, met in het achterhoofd het aanstaande Champions League duel met Manchester City, gas terug nam, lieten de Almeloërs zien iets recht te willen zetten. Het leverde een overwicht op, maar het duurde lang voordat de sterke mentale instelling werd beloond met doelpunten. Na goede mogelijkheden voor Reuven Niemeijer en Darri, was het een kwartier voor tijd raak. Doelman Brad Jones wist de inzet van Paul Gladon te keren, maar de rebound was voor Niemeijer die raak kopte.

Spannende slotfase

De 1-3 gaf Heracles moed en het besef dat de wedstrijd toch nog niet was gespeeld. Dat bleek acht minuten later. Onhandig verdedigen van Kevin Diks ten opzichte van Peterson werd door scheidsrechter Makkelie bestraft met een penalty. Vanaf elf meter scoorde Nijmeijer opnieuw. Gesteund door een uitzinnig publiek, dat bij de pauze de ploeg nog had getrakteerd op een fluitconcert, ging Heracles op jacht naar de gelijkmaker. De ploeg gaf daarbij zoveel ruimte prijs dat Feyenoord de wedstrijd vlak voor tijd kon beslissen. Castro was mee naar voren gekomen, waardoor het Heracles doel leeg was. Na een snelle uittrap van Jones was het invaller Sam Larsson die profiteerde en zijn debuut voor Feyenoord opluisterde met de 2-4

Heracles – Feyenoord 2-4 (0-3)

Score: 22. Berghuis 0-1, 29. Berghuis 0-2, 33. Boëtius 0-3, 73. Niemeijer 1-3, 81. Niemeijer 2-3 (pen.), 90+4 Larsson 2-4

Scheidsrechter: D,Makkelie

Gele kaart: Peterson, Duarte, Darri (Heracles) Vilhena, Van der Heijden (Feyenoord)

Toeschouwers: 11.331

Heracles: Castro, Breukers, Pröpper, Hardeveld, Van Hintum (64. Duarte), Van Ooijen (37. Monteiro), Pelupessy (76. Vermeij), Niemeijer, Peterson, Gladon, Darri.

Feyenoord: Jones; Diks, St. Juste, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen (22. Kramer), Boëtius (68. Larsson).