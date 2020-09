Slechte generale voor Heracles tegen Braunschweig

LOTTE - De allerlaatste wedstrijd van de voorbereiding is gespeeld. Heracles verloor zaterdagmiddag van Eintracht Braunschweig (2-0), dat uitkomt in de 2e Bundesliga. Het duel werd achter gesloten deuren in het Duitse Lotte gespeeld.

Robin Pröpper droeg in Lotte eindelijk weer de aanvoerdersband, terwijl trainer Frank Wormuth in de voorbereiding wekelijks iemand anders aanwijst als aanvoerder. Maar bij de generale repetitie tegen Eintracht Braunschweig is vrijwel alles zoals het er volgende week tegen ADO Den Haag ook uit zal gaan zien.

Op de afwezigheid van Mats Knoester na, de verdediger is nog geblesseerd. Zijn plek werd in Lotte ingenomen door nieuweling Marco Rente. Het lijkt erop dat Teun Bijleveld de slag op het middenveld voorlopig heeft gewonnen. Al is het inmiddels een Almeloos cliché dat Wormuth niet uitgaat van de eerste elf, maar van de eerste veertien of vijftien spelers.

Volledig scherm Trainer Frank Wormuth zag ook in Lotte veel dingen die beter moeten bij zijn team. © BSR Agency

Slordigheden

De trainer stond zaterdag hoofdschuddend langs de lijn bij het duel dat eigenlijk verder weg zou worden gespeeld in Rödinghausen, maar vrijdagavond laat bleek het geplande veld onbespeelbaar. Na heen en weer gebel bood SV Lotte uitkomst. Wormuth zag een tegenstander die liever wilde winnen en te veel slordigheden in zijn eigen ploeg. Bij Delano Burgzorg die veel te vaak de bal verspeeld, bij Sinan Bakis die nog lang niet de spits is die Heracles nodig heeft. En bij veel anderen.

De ploeg uit Almelo kwam na ruim een half uur spelen op achterstand. Jannis Nikolaou van Braunschweig scoorde uit een corner. Heracles creëerde ook dit duel amper kansen. Orestis Kiomourtzoglou was voor rust nog het meest gevaarlijk na een hoekschop van Silvester van der Water. Na ruim een uur spelen keek Heracles tegen een 2-0 achterstand aan.

Einde voorbereiding

De Almelose ploeg sloot in Lotte de voorbereiding af. De ploeg verloor vier duels, won er vier en speelde een keer gelijk. Net als elk jaar zijn er ook dit keer twijfels. Is dit team goed genoeg om de eredivisie in te gaan? Wormuth vindt in ieder geval niet dat hij versterking nodig heeft. „Nee, maar als we wat meer ervaring kunnen krijgen, zeggen we geen nee. We houden onze ogen open.”

Eintracht Braunschweig - Heracles 2-0 (1-0)

Scoreverloop: 33. Nikolaou 1-0, 64. Schultz 2-0

Opstelling Heracles: Blaswich, Breukers (65. Fadiga), Pröpper, Rente, Hardeveld; Kiomourtzoglou (86. Schoofs), Bijleveld, Vloet (86. Amissi); Van der Water (86. Agca), Bakis (65. De La Torre) , Burgzorg (65. Cijntje).

Aantal toeschouwers: 0, het duel werd in Lotte zonder publiek gespeeld.