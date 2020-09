Slechte generale voor Heracles tegen Braunsweig

Lezerstour Voor Heracles-spe­ler Tim Breukers was ereplaats Lezerstour ‘een verrassing’

3 september ALMELO - De c is ook in trek bij de bekende sporters uit onze regio. Heracles Almelo-verdediger Tim Breukers speelt dit jaar samen met zijn vrienden mee en wist in etappe 4 zelfs de derde plaats in het dagklassement te halen. "Een verrassing, want zoveel verstand heb ik er helemaal niet van."