Spaanse en Italiaanse interesse in Dessers: Heracles wijst miljoenenbod af

Het waren tien jammerlij­ke minuten bij Heracles in Almelo

27 januari ALMELO - Na twee nederlagen op rij was een stunt tegen Feyenoord zaterdagavond heel welkom geweest voor Heracles. En het had gekund: de thuisploeg domineerde in de eerste helft, maar gaf het na rust in tien minuten weg: 2-3. Hoe was dat mogelijk?