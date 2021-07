Spanning loopt op bij de Denen van Heracles: ‘Het is net een sprookje’

De twee aanvallers zijn bij elkaar ingedeeld op een kamer in hotel Weissenburg in Billerbeck, waar Heracles deze week op trainingskamp is. Heel prettig, vinden ze. Wat er achter die deur gebeurt? „We kijken Deense comedy’s, Deense humor”, zegt Kasper Lunding (21) met een lach. „Dat kan ik niet uitleggen.” Hij is al een seizoen bij Heracles, Nikolai Laursen (23) is net overgekomen van het gedegradeerde FC Emmen.