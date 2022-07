Speelt Quagliata een spel? Heracles eist terugkeer van Italiaan

Speelt Quagliata, die nog een eenjarig contract heeft bij Heracles, een spel door weg te blijven? De 22-jarige had zich dinsdag moeten melden in Almelo, maar toen liet hij de club weten dat hij na een bezoek aan een bruiloft in afwachting was van de uitslag van een coronatest. Volgens de voetballer waren er op dat feest veel mensen besmet geraakt en vertoonde hij symptonen van het virus. „Woensdagavond kregen we te horen dat de uitslag negatief was. Dus dat is positief”, zegt Hoogma. „Wij hebben hem daarop duidelijk gemaakt dat hij meteen deze kant op moet komen. Hij had hier al moeten zijn. Of hij een spelletje speelt? Geen idee. Maar dat heeft in elk geval geen enkele zin.”