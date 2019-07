Spelen in Erve Asito: het wordt even wennen voor Heracles

Eigenaresse Monique van Riemsdijk van dienstverlener Asito, haar dochter Rozemarijn en Heracles-aanvoerder Robin Pröpper hadden de eer de feestelijke handeling voor hun rekening te nemen door samen op een grote blauwe knop te drukken. Dat gebeurde op het hoofdveld onder toeziend oog van circa 500 genodigden op de hoofdtribune.

Ook sponsorcontract verlengd

Asito verbindt zijn naam niet alleen voor tien jaar aan het stadion van Heracles, maar breekt ook het al drie jaar lopend sponsorcontract open en verlengt dat met tien jaar. Asito Erve vervangt de naam Polman Stadion. De Enschedese projectontwikkelaar Pim Polman was twintig jaar geleden, bij de opening, de eerste naamgever. Hij betaalde 18.000 euro per jaar seizoen, waar buurman FC Twente 166.000 euro per jaar voor de stadionnaam Grolsch Veste toucheert.

Nadat Heracles was gepromoveerd naar de eredivisie, probeerde de club het contract met Polman bij herhaling te ontbinden, maar de excentrieke vastgoedman uit Boekelo gaf geen krimp. Polman had maandag wel een invitatie voor de onthulling voor de nieuwe naam, maar liet zich niet zien in Almelo. Of Asito de bijdrage voor de shirtsponsoring en naamgeving van het stadion jaarlijks verhoogt, wil directeur Rob Toussaint van Heracles niet zeggen: “Je moet stadionnaam en shirtsponsoring als één geheel zien. Ik ben heel tevreden met dit partnership, want dat is het.”

Honende reacties

De nieuwe naam is bedacht door Asito in samenspraak met een sportmarketingbureau. Zowel De Twentsche Courant Tubantia als RTV Oost hielden een poll onder de lezers, maar de nieuwe naam zat volgens woordvoerder Sander Haas van Asito niet bij de meer dan 100 suggesties die werden gedaan.

Overigens verschillen de reacties op sociale media nogal over de naamkeuze. Voor veel fans en andere Tukkers is het wennen, blijkens honende reacties als ‘we zijn geen manege’, ‘op een boerenerf ligt geen kunstgras’, ‘zorgboerderij’, en ‘het is net een camping.’ Maar waardering is er ook: ‘Mooie naam, om met recht trots op te zijn!’, schrijft bijvoorbeeld een bezoekster op de Facebookpagina van TC Tubantia en een ander: ‘Verloochen nooit je afkomst. Goed bedacht. Boeren(erve) en schoonmakers(Asito) mensen van het platte(Twentse) land.’

Van Riemsdijkplein

Eerder op de ochtend, bij zonsopgang (5.14 uur), werd het straatnaambord onthuld, dat de naam van Stadionlaan wijzigt in Joop van Riemsdijkplein. De naam verwijst naar wijlen Joop van Riemsdijk, oprichter van Asito en Heraclesfan in hart en nieren.

In Erve Asito