Spelers Heracles kunnen niet kiezen: twee tweede aanvoerders

Trainer Frank Wormuth liet de selectie twee keer stemmen over de tweede aanvoerder, voor hem en de rest van de staf stond de eerste aanvoerder vast. Twee keer was de stemming precies gelijk. „Dus zijn ze het allebei geworden.” Tegen Heerenveen speelt Breukers niet, dus gaat de band naar Van den Buijs. Als ze beiden spelen? „Dat moeten ze samen uitzoeken.” De vierde aanvoerder van Heracles is Maximilian Rossmann.

Dip in voorbereiding

Wormuth kijkt uit naar de competitie, die zondag om 12.15 uur begint met het thuisduel tegen Heerenveen. „Na zes weken voorbereiding ben je benieuwd hoe het gaat.” Hij is content over de voorbereiding. „We begonnen goed, kregen een dip en herstelden ons weer. In de fase dat we tegen Excelsior, Oberhausen en Volendam speelden, was het niet goed. De spelers waren fysiek en mentaal moe. Maar je kunt het beter in de voorbereiding hebben dan in de wedstrijdfase, de dip was er sowieso gekomen. Positief waren de vier zeges op Duitse ploegen, dat is ons niet eerder gelukt.”