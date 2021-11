Spelers Heracles snappen frustratie fans: ‘Maar is dit de manier?’

Twentse derby vrijdag in volle Grolsch Veste

ENSCHEDE - De Twentse derby tussen FC Twente en Heracles wordt vrijdagavond vrijwel zeker in een uitverkochte Grolsch Veste gespeeld. Maandagmorgen zijn de laatste kaarten in de verkoop gegaan. In Enschede rekenen ze op een vol huis.

1 november