Spelers wennen aan de stilte, maar niet tijdens derby: ‘Ik had de fans wel naar binnen willen smokkelen’

De Duitse invloed: ‘Je weet nooit hoe Heracles gaat spelen’

30 januari ALMELO - Het is inmiddels geen nieuwigheid meer in de eredivisie: trainers die regelmatig wisselen van opstelling en systemen. Trainer Frank Wormuth begon er bij zijn komst bij Heracles mee en verrast vaak met zijn keuzes. „Het is typisch Duits, het is open aan alle kanten.”