Spits van Heracles geniet na winnende: 'Alle ballen op Vincent'

Zijn familie zingt het, zijn vrienden zingen het ook: 'Alle ballen op Vincent'. Vermeij zelf luistert er vooral naar. "Ik zing het zelf niet."

De lach is na de zege op Roda JC breed, de goal voelde heerlijk. Afgelopen zaterdag klonk zijn liedje weer in het Polman Stadion, al op het moment dat Vermeij opstond van de reservebank om warm te gaan lopen. Het was op dat moment 1-1, nadat Roda JC in de vijfde minuut op voorsprong was gekomen en de jarige verdediger Robin Pröpper een paar minuten na rust de gelijkmaker binnen volleerde.

"Vincent scoorde op zijn Duits. In de laatste seconden van de wedstrijd. Fantastisch", reageert aanvaller Brahim Darri, die al op de bank zat. Dat gold ook voor Gladon. Hij scoorde tegen Roda wederom niet, dat steekt bij een spits altijd. Deels ligt dat natuurlijk aan een speler zelf, maar Gladon kreeg ook dit keer te weinig ballen van de vleugels. "Ik heb hem niet goed bediend, het was een lastige wedstrijd voor Paul", stak Darri de hand in eigen boezem. "Hij moet scoren, ik moet scoren."

Rendement

Ofwel: het kan aanvallend beter. "We creëren voldoende, maar we moeten een hoger rendement halen", reageert trainer John Stegeman. Sinds de blessure van Brandley Kuwas staat Darri op rechts en Kristoffer Peterson op links. "Aan de andere kant: de goal valt wel. We zijn er heel geconcentreerd naar op zoek gegaan, in die zin hadden we dus wel rendement."

Vermeij schoot de bal binnen in de korte hoek. Het stadion raakte in extase, Roda in diepe mineur. Feestende Almeloërs, wanhopige Limburgers. De invaller van Heracles liet zich in de armen vallen van de supporters achter het doel. "Dit doe je voor de fans, zij zingen steeds voor me. Ze stonden dicht achter de boarding, ik kon er zo in duiken. Het was op een gegeven moment wel heftig, ik kon bijna geen adem meer halen." Maar het was vooral mooi, vond Vermeij.

Dodelijk