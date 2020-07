Staat Jeff Hardeveld zaterdag tegenover Arjen Robben?: ‘We weten wat hij gaat doen en toch lukt het hem’

Nieuwe kunstgras­mat ontrolt zich in stadion Heracles

23 juli ALMELO - De oude mat wordt eraf geschraapt en gelijktijdig wordt een nieuwe mat in lappen uitgerold in het stadion. Er wordt dezer dagen hard gewerkt in Erve Asito. Heracles krijgt nieuw kunstgras. Het veld wordt zaterdag 1 augustus opgeleverd. De eerste wedstrijd op de nieuwe ondergrond is zondag 9 augustus. Dan komt PEC Zwolle naar Almelo voor een oefenwedstrijd.