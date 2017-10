Stand van zaken: Bij Heracles is het te lief

Counteren of aanvallen?

Heracles begon het seizoen als counterploeg. Dat werkte prima: de ploeg won met de verdedigende speelstijl van Ajax en speelde gelijk tegen Heerenveen na een laat tegendoelpunt. De Almelose formatie heeft met John Stegeman een trainer die graag naar voren wil voetballen, en dat is ook de manier van spelen die de club het liefste ziet. Maar na een paar duels voor de 'aanval' te hebben gekozen, is de conclusie dat het huidige Heracles daar niet klaar voor is. Verdedigend blijft de ploeg matig, en te ver naar voren voetballen maakt de defensie veel te kwetsbaar.

Wispelturig en te lief

Een slechte eerste helft en daarna een prima tweede helft. Hoe dat toch zit, vragen ze zich in Almelo ook weleens af. Zowel tegen Feyenoord, PEC Zwolle als FC Twente werd de ploeg in de eerste 45 minuten zowat onder de voet gelopen, om in de tweede helft de rug te rechten. Is het angst, is het vertrouwen? Feit is dat het beter moet, meteen vanaf het begin. Daarvoor heeft de ploeg spelers nodig met persoonlijkheid, waar de rest op kan bouwen. Bram Castro, Joey Pelupessy, Robin Pröpper en Brandley Kuwas zijn de aangewezen personen om de ploeg bij de hand te nemen. Het gevaar zit 'm bij Heracles in vriendelijkheid - de leiders mogen zich harder opstellen naar de rest, het is vaak te lief en daar wordt niemand scherper van.

Het beleid is de realiteit

Zeven duels, acht punten: dat is niet weinig, maar ook niet veel. En met twee zware tegenstanders (Vitesse en PSV) in het verschiet is de kans klein dat Heracles er veel punten bij krijgt de komende week. Realistisch is dat deze ploeg zich zo snel mogelijk moet proberen te handhaven. Het is niet realistisch om te denken dat dit team 'wel even tiende' wordt.