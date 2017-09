Stegeman: 'FC Twente heeft een jasje uitgedaan'

DerbyALMELO - Vroeger was het duidelijk: FC Twente was zowel als club en als ploeg groter dan Heracles. ,,Nu zijn we wat teams betreft meer aan elkaar gewaagd'', zegt Heracles-trainer John Stegeman

,,FC Twente is nog altijd groter, heeft een groter stadion en meer supporters. Maar ze hebben wel een jasje uitgedaan, we vissen wat spelers betreft nu meer in dezelfde vijver dan voorheen'', zegt de trainer. ,,Ze zijn zoekende, als team laat bij elkaar gekomen, dat is lastig. Maar ik heb ze tegen FC Utrecht zien spelen en dat was uitstekend.''

Uitvak

Heracles neemt 1000 uit-supporters mee naar De Grolsch Veste. ,,Ik kan niet in de ziel van de fans kijken, maar het leeft denk ik wel. Ik heb als voetballer de derby PEC Zwolle - Go Ahead Eagles mogen spelen, dat vond ik mooi. Het zijn meer beladen wedstrijden, er spelen hier jongens met een verleden bij Twente. Maar we moeten het ook weer niet groter maken dan het is.''

Kuwas