Stegeman: geen stress om de ranglijst

Trainer John Stegeman houdt zich zo min mogelijk met de ranglijst bezig. Maar als Heracles vanavond thuis van PEC Zwolle wint, is de veilige haven toch al bijna in zicht voor de huidige nummer 12 van de eredivisie.

Drie punten vanavond tegen PEC Zwolle en dan wacht al bijna de veilige haven. Klinkt goed, toch?

Stegeman: "Ik kijk daar niet naar. Ik hou me met de wedstrijd bezig en met onze manier van spelen. Als dat steeds beter gaat, sprokkel je de punten vanzelf bij elkaar en klim je op de ranglijst."

Iedereen kijkt toch naar de stand?

"Ik weet echt wel waar ik ben en waar we staan, maar de beste manier is volgens mij om niet steeds naar de stand te kijken. Het kan stress geven als je er te veel mee bezig bent en dat is niet nodig."

Aan het einde van dit seizoen vertrek je bij Heracles. Verandert dat iets voor je gevoel de komende maanden?

"Nee, helemaal niets. Alles is zoals het de afgelopen vier jaar was. Nu richt ik me op de wedstrijd tegen PEC, volgende week op de volgende wedstrijd. Ik doe niets anders dan anders. Ik heb maar één doel en dat is winnen. In dat patroon leef ik, dat vind ik prettig. Als we winnen is het nog fijner. Verliezen we, dan gaat het iets minder met me."

Hoe gaat het nu?

"Prima. Er zijn dingen die beter moeten, zoals verdedigen en de kansen benutten. Het mag nog iets minder wisselvallig."

Vorige week tegen Feyenoord (1-0 nederlaag) speelde Peter van Ooijen op het middenveld, in plaats van Reuven Niemeijer. Staat hij er tegen PEC weer?