Stegeman: ‘Hadden er meer moeten maken’

ALMELO – Hij zag twee heel verschillende helften. Heracles speelde een pover eerste bedrijf en een dreigende tweede helft. “Het einde blijft hangen. En daar ben ik tevreden over. Over de eerste helft niet”, zei Stegeman na het gelijkspel tegen ADO Den Haag (1-1).

Het eerste schot op doel volgde pas na 52 minuten. En die was gelijk raak. Maar daarna had Heracles nog ‘gewoon’ moeten winnen. Vincent Vermeij miste drie kopkansen, Reuven Niemeijer mikte over. “We hadden er meer moeten maken”, zei Stegeman. “We hebben veel kansen gehad in de tweede helft. Maar hoe je het ook wendt of keert: de eerste helft zijn we in leven gebleven.”

Van den Buijs

Heracles kwam voor rust niet tot uitgespeelde kansen. In de rust wisselde Stegeman Dries Wuytens voor Dario van den Buijs. Daardoor kwam er meer voetbal in de ploeg en kwam Heracles meer in de opbouw. Precies wat de ploeg in de eerste helft naliet.