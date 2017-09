Stegeman kiest voor andere opstelling in bekerduel

Wie er gaan spelen, wil de trainer van Heracles een dag voor de wedstrijd niet zeggen. Stegeman laat weten dat de aanpassingen niets met het verloren duel tegen PEC Zwolle te maken hebben. ,,Ik was het sowieso al van plan. We hebben meer goede spelers in de selectie. We willen een ronde doorkomen, we onderschatten niks. We weten dondersgoed dat het niveau van onze tegenstander prima is."