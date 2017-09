Stegeman kiest voor Droste en Duarte in bekerduel tegen Rijnsburgse Boys

Maandagmiddag wilde Stegeman nog niet al te veel kwijt over zijn opstelling tegen de tweededivisionist. Wel zei hij voor wat andere namen te kiezen. Dat heeft volgens hem niets te maken met het verloren duel tegen PEC Zwolle, waarna Stegeman zijn spelers 'schijtbakken' noemde. "We hebben meer goede spelers in de selectie", zei hij. "We willen een ronde doorkomen, we onderschatten niks. We weten dondersgoed dat het niveau van onze tegenstander prima is."