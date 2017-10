Stegeman kiest voor Droste tegen Vitesse

Volledig scherm Wout Drose speelt tegen Vitesse in de basis van Heracles Almelo. © Ron Jonker

Het is een keus tussen twee verschillende type backs, zegt trainer John Stegeman. Droste is verdedigend sterker dan Breukers, die aanvallend is ingesteld. ,,Ik denk aan waar het team behoefte aan heeft, dat is nu in een andere type back. Ze zijn allebei goed, maar anders. Op dit moment hebben we meer behoefte aan een betere verdediger.’’

Ook middenvelder Reuven Niemeijer keert terug in de basis, dat gaat ten koste van Peter van Ooijen. ,,Als ik niet tevreden ben, mag je wisselen. Je bent hier niet zeker van je plek. Peter zit in een moeilijkere fase, al vind ik dat hij de draad weer oppakt.’’

Sentiment

Stegeman hoopt op steun van het publiek tegen Vitesse. Het sentiment slaat door naar de negatieve kant, terwijl de ploeg volgens hem gebaat is bij positiviteit. ,,Het glas is halfvol. We hebben een jonge ploeg, het gaat met horten en stoten. Dat hoort erbij, we zijn een team in opbouw. We hebben verloren van Twente, maar de wedstrijd daarvoor wonnen we.’’