Stegeman kiest voor Monteiro

Monteiro maakt indruk bij zijn nieuwe club. De middenvelder kwam dit seizoen over van Cambuur en valt op door zijn agressiviteit en power. ,,Hij is goed ingevallen en manifesteert zich nadrukkelijk'', zegt trainer John Stegeman. ,,Als je zo goed invalt, dwing je een basisplaats af.''

Geen Van Ooijen

Dat gaat ten koste van Van Ooijen, die tegen Feyenoord al voor rust werd gewisseld. ,,Het zijn andere type spelers, ik zoek naar de juiste balans in het team. En we zoeken altijd naar verbetering. De concurrentie op het middenveld is groot, dat is alleen maar goed.''