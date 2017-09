Stegeman kookt van woede: 'Schijtbakken zijn het'

“Ik kook echt van woede”, sprak de trainer na afloop. “Normaal val ik m’n groep niet snel af. maar ik kan ze vanavond wel wat verwijten. We begonnen uitstekend aan de wedstrijd, maar bij het eerste omschakelmoment lag de bal direct in het netje. Dat was dramatisch verdedigd.”

En ook in het vervolg ergerde Stegeman zich aan zijn team. De trainer gaf de ploeg mee druk te zetten, maar dat gebeurde niet. “De achterhoede loopt naar achteren en de voorhoede naar voren. We willen opdrukken, maar onze verdediging loopt alleen maar naar achteren, waardoor het middenveld in een zee van ruimte speelt”, aldus Stegeman. “Na de 1-1 was het eerste wat we deden gelijk weer achteruit huppelen. Dat verwijt ik de groep. Dat heb ik ze ook gezegd. Een stel schijtbakken zijn het.”