Stegeman: 'Kuwas niet te betalen voor de Nederlandse subtop'

Darri niet, Droste een twijfelgeval bij Heracles

3 november ALMELO - Brahim Darri ontbreekt opnieuw bij Heracles. De linksbuiten was op de weg terug na een hamstringblessure, maar heeft een terugslag. Wout Droste is nog een twijfelgeval, hij heeft lichte hamstringklachten. ,,We willen geen risico met hem lopen'', zegt trainer John Stegeman. Lerin Duarte is weer aangesloten, hij is hersteld van een kwetsuur aan het bovenbeen, maar zal nog niet spelen. ​