Stegeman: ‘Laten zien dat woensdag een foutje was’

Verdedigers Dario van den Buijs en Jeff Hardeveld vielen afgelopen woensdag uit bij NAC Breda. Tim Breukers kreeg rood en is geschorst. Van den Buijs heeft last van de lies, het is volgens Stegeman afwachten hoe ernstig het is. ,,Hopelijk valt het mee.’’ Over de knie van Hardeveld is ook nog niets bekend, gevreesd wordt voor een kruisbandblessure.