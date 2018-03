Stegeman meest succesvolle eredivisietrainer Heracles

KERKRADE – De week voor Heracles-trainer John Stegeman kan niet meer stuk. Eerder deze week tekende hij een contract bij Go Ahead Eagles en vrijdagavond pakte hij eindelijk de eerste uitzege met zijn ploeg. Dat leidde er bovendien toe dat hij de meest succesvolle coach van Heracles is in de eredivisie. De trainer kan met een goed gevoel de bus instappen. ,,En dat is wel zo lekker als je drie uur in de bus moet zitten.”

Voor vrijdagavond stond Stegeman samen met Peter Bosz aan kop. Beide trainers wonnen 45 duels in de Eredivisie met de Almeloërs. Na de zege op Roda gaat Stegeman alleen aan kop. En dat uitgerekend in de week dat hij een contract tekende bij een andere club. ,,Ik ben vooral blij met de manier waarop we hebben gevoetbald. Heel volwassen. We begonnen wat aftastend, maar na de openingsgoal hebben we goed gespeeld”, aldus Stegeman.

Veel ruimte

En als je dan toch de eerste zege buitenshuis pakt, moet je het ook goed doen dacht Heracles. Een puike 3-0 zege. ,,Dat is lekker om met zulke cijfers te winnen. Ik denk dat we zelfs nog wat meer goals konden maken. Er lag veel ruimte, vooral in het eerste gedeelte na rust.”

Uitstekend

Stegeman deelde na afloop een compliment uit aan zijn defensie. ,,Ik ben ook wel eens kritisch op mijn defensie, maar ze hebben het vandaag uitstekend gedaan. Wout Droste en Robin Pröpper centraal, maar ook Tim Breukers en Roland Baas.”