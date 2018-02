Stegeman: 'Met kunst- en vliegwerk en de billetjes bij elkaar'

Toch was Stegeman trots op zijn ploeg. “We laten zien met dit soort ploegen concurreren. Dat stemt me tot tevredenheid”, zei de trainer. “De stijgende lijn hebben we na NAC-uit ingezet. Ook in het voetballende gedeelte zijn we steeds meer stabiel. Dat resulteert ook in punten. We willen de komende negen wedstrijden kijken wat er nog in zit. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat lukt.”

Mooie goal

Tegen PEC ging Heracles ook goed van start. “We zaten in de eerste helft beter in wedstrijd en kregen aantal kansen. Uiteindelijk maakten we mooie goal. In de rust hebben we ook afgesproken om op dezelfde voet door te gaan. We kregen direct al een grote kans op 2-0. Die maakten we niet. Daarna werd Zwolle dominanter en liepen we naar achteren.”