Stegeman na wanvertoning: 'Dit slaat nergens op'

De Almeloërs stonden al binnen een paar minuten op achterstand en mede door slordigheid en gebrek aan felheid stond het vervolgens al snel 3-0. ''Ik had niet het gevoel dat we volle bak speelden. We misten agressiviteit, we waren passief. Alsof we dachten: 'Dit doen we wel even'. Met zo'n houding een wedstrijd ingaan dat slaat nergens op. Heel ongepast. De slechtste wedstrijd van het seizoen.''